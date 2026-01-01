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    endüstriyel vakum IVR-L 100/24-2 Tc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body on a wheeled frame, featuring a black hose attachment.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 100/24-2 Tc

    Sipariş numarası: 9.987-885.0

    IVR-L 100/24-2 Tc, Metal işleme endüstrisinde soğutma sıvılarını ve talaşları vakumlamak ve ayırmak için mükemmel makine.
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