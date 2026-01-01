endüstriyel vakum IVR-L 100/30 Sc | Kärcher

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endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.986-064.0
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
87.5 / 315
Vakum gücü (mbar / kPa)
260 / 26
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Metal
Nominal giriş gücü (kW)
3
Vakum Tipi
Elektrik
Ana filtre toz sınıfı
L
Ana filtre için filtre alanı (m²)
0.45
Ses seviyesi (dB(A))
62
Kablo uzunluğu (m)
7.5
Aksesuarsız ağırlık (kg)
132
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
132
Ambalajlı ağırlık (kg)
132.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
850 x 760 x 1800
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz