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    endüstriyel vakum IVR-L 100/30 Sc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical grey body, mounted on a wheeled base for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 100/30 Sc

    Sipariş numarası: 9.986-064.0

    • Kullanıcı dostu kurulum mekanizması
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