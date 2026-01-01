endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.989-402.0IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumu. Büyük miktarlarda kaba metal talaşlarını ve soğutma sıvısı emülsiyonları gibi yağları ve sıvıları vakumlamak için uygundur. 400 l konteyner hacmine sahiptir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
148 / 532
Vakum gücü (mbar / kPa)
230 / 23
Konteyner kapasitesi (l)
400
Nominal giriş gücü (kW)
2.4
Vakum Tipi
Elektrik
Ana filtre toz sınıfı
L
Ana filtre için filtre alanı (m²)
0.45
Kablo uzunluğu (m)
10
Aksesuarsız ağırlık (kg)
180
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
187.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
188.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1730 x 805 x 1390
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları