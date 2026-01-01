Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a large container, mounted on red wheels, featuring a hose and control panel.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 400/24-2 Tc

    Sipariş numarası: 9.989-402.0

    IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumu. Büyük miktarlarda kaba metal talaşlarını ve soğutma sıvısı emülsiyonları gibi yağları ve sıvıları vakumlamak için uygundur. 400 l konteyner hacmine sahiptir.
    Teklif isteyin