endüstriyel vakum IVR-L 400/24-2 Tc | Kärcher

IVR-L 400/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakumunun temel amacı, çok büyük miktarlarda kaba talaş, çamur, yağ ve soğutma sıvısı emülsiyonlarını vakumlamaktır.İki baypas türbini ve dayanıklı, yıkanabilir filtresi, filtre etkisinde herhangi bir azalma olmadan yüksek ve sabit emiş gücü sağlar.Monofaze 2,4 kW nominal giriş gücü ile çalışan mobil endüstriyel vakum makinası, en zorlu endüstriyel uygulamaların bile üstesinden gelebilen sağlam, kompakt ve bakımı kolay tasarıma sahiptir. Ses sönümlemeli motor ünitesi ve egzoz susturucusu sayesinde düşük çalışma gürültüsü sağlar.400 litre hacimli konteyner, roll-off mekanizmalı devirme şase veya gerekirse forklift kullanılarak minimum kuvvet ile boşaltılabilir.Sıvılar, bir doluluk seviyesi göstergesine sahip boşaltma hortumu çıkarılarak kolayca boşaltılabilir.

Yuvarlanma mekanizmasına sahip ergonomik devrilme şasisi Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Büyük 400 litrelik konteynerlerin eğilerek hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması. Forklift kullanarak rahat ve zaman kazandıran boşaltma seçeneği Forklifte uygun kaynaklı geçmeli üniteler, güvenli tutma ve taşıma sağlar. Dolum seviyesi göstergesi Vakumlanan sıvı miktarını kontrol etmek için şeffaf hortum. Hortum aynı zamanda kolay tahliye için de kullanılır. İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar. L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.