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    endüstriyel vakum IVR-L 65/12-1 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey cylindrical body, black handle, and wheels.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 65/12-1

    Sipariş numarası: 9.990-900.0

    • 360° çalışma açısı
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