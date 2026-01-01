endüstriyel vakum IVR-L 65/12-1 | Kärcher

1,2 kW motor gücüne sahip IVR-L 65/12-1, sıvı ve/veya talaş vakumlaması için giriş seviyesi bir endüstriyel vakum cihazıdır. IVR-L serisinin en kompakt sıvı vakum modelidir.Yüksek kaliteli yapısıyla öne çıkan bu cihaz, az miktarda sıvı ve katı malzemenin (örneğin soğutma sıvısı, su veya metal talaşı içeren yağ) vakumlanması ve ayrıştırılması için idealdir. Vakumlanan talaşlar, cihazdaki özel talaş sepetinde toplanabilir. Sıvılar ise tahliye hortumu aracılığıyla devreye geri verilir. Bu hortum üzerindeki seviye göstergesi, doluluk durumunun her zaman net şekilde görülmesini sağlar.Vakum başlığındaki 360° dönebilen hortum bağlantısı sayesinde, hortum dolanmadan her yönden kolayca vakum yapılabilir. Ek olarak alınabilen mekanik doluluk seviyesi sensörü, cihazın aşırı dolmasını önleyerek güvenli kullanım sağlar.Ayrıca, tahrik kafası kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.

Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur. L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler. Sessiz bir fan motoruna sahiptir. Son derece kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir makine. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.