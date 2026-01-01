endüstriyel vakum IVR-L 65/12-1 | Kärcher

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Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
72 / 260
Vakum gücü (mbar / kPa)
235 / 23.5
Konteyner kapasitesi (l)
65
Konteyner malzemesi
Çelik
Nominal giriş gücü (kW)
1.2
Vakum Tipi
Elektrik
Ana filtre toz sınıfı
L
Ana filtre için filtre alanı (m²)
0.25
Ses seviyesi (dB(A))
68
Kablo uzunluğu (m)
10
Aksesuarsız ağırlık (kg)
38
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
38.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
39.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
718 x 526 x 1000
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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