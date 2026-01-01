endüstriyel vakum IVR-L 65/12-1 Tc | Kärcher

Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc endüstriyel vakum cihazı, soğutma sıvıları, su veya yağı metal talaşı gibi katı maddelerden ayırarak vakumlamak için uygundur. Vakumlanan talaşlar, entegre talaş sepetinde toplanabilirken, sıvılar tahliye hortumu aracılığıyla devreye geri kazandırılır. Alternatif olarak, boşaltım işlemi devrilebilir şasi üzerinden de gerçekleştirilebilir.Tahliye hortumu üzerinde bulunan seviye göstergesi, doluluk oranının her zaman net şekilde takip edilmesini sağlar. 360° dönebilen hortum bağlantısına sahip vakum başlığı sayesinde, cihaz etrafındaki kirler hortumların dolanmasına neden olmadan kolayca vakumlanabilir. Ek olarak alınabilien mekanik doluluk seviyesi kontrolü, cihazın aşırı dolmasını önleyerek güvenli çalışma sağlar.1,2 kW motor gücüne sahip IVR-L 65/12-1 Tc, sıvı ve/veya talaş vakumlaması için giriş seviyesi bir çözümdür. Tahrik kafası ise çevre dostu şekilde, kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.

Ergonomik devrilebilir şasi Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar! Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur. Sessiz bir fan motoruna sahiptir. Son derece kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir makine. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar. L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.