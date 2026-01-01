Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    endüstriyel vakum IVR-L 65/12-1 Tc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey cylindrical body, mounted on a wheeled frame, featuring a black hose and handle.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 65/12-1 Tc

    Sipariş numarası: 9.990-901.0

    IVR-L 65/12-1 Tc, metal işleme sektöründe sıvı ve/veya talaş vakumlaması için tasarlanmış, devrilebilir şasiye sahip kompakt bir giriş seviyesi endüstriyel vakum cihazıdır.
    Teklif isteyin