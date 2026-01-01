endüstriyel vakum IVR-L 65/24-2 Tc | Kärcher

2,4 kW gücünde çift türbinli yapısı ve yıkanabilir, dayanıklı torba tipi filtresi ile IVR-L 65/24-2 Tc mobil sıvı ve talaş vakum cihazı, yüksek emiş gücünü uzun süre kesintisiz şekilde korur. Filtre performansında düşüş yaşanmadan sürekli çalışmaya olanak tanıyan bu yapı, cihazı metal talaşı, yağ veya soğutma sıvısı emülsiyonları gibi farklı maddelerin orta miktarda vakumlanması için ideal hale getirir.Opsiyonel talaş sepeti sayesinde sıvı ve katı maddeler etkin biçimde ayrıştırılabilir. 65 litrelik toplama tankında biriken sıvılar, tahliye hortumu ile kolayca boşaltılabilir. Alternatif olarak, devrilebilir şasiye sahip boşaltma sistemi kullanılarak tank, mekanizma sayesinde minimum kuvvetle devrilerek boşaltılabilir.Son derece sağlam ve bakım dostu tasarımıyla zorlu endüstriyel uygulamaların temel ihtiyaçlarını karşılar. Ses yalıtımlı tahrik ünitesi ve egzoz susturucusu sayesinde düşük çalışma gürültüsü sağlanır. Tahrik kafası, çevre dostu olarak kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.

Ergonomik devrilebilir şasi Güvenli, manuel ve zahmetsiz boşaltma için gelişmiş sistem. Şasi sistemi, roll-off mekanizmasını kullanarak ergonomik eğimli boşaltma sağlar. Konteynerin hızla ve kolaylıkla boşaltılması: sadece arkaya doğru dokunun ve işte bu kadar! Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İsteğe bağlı olarak taşma koruması, süzgeç veya aksesuar tutucusu mevcuttur. İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar. L toz sınıfına ait kompakt yüzey filtresiyle donatılmıştır Kaba partiküllerin emiş türbinlerine girmesini güvenilir bir şekilde önler.