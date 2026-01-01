endüstriyel vakum IVR-L 65/24-2 Tc | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 9.990-902.0Dayanıklı yapısıyla öne çıkan IVR-L 65/24-2 Tc, sıvı ve talaş vakum cihazıdır.Başta yağ ve metal talaşı olmak üzere, orta miktarda endüstriyel atığın vakumlanması için uygundur.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Hava debisi (l/s / m³/sa)
144 / 520
Vakum gücü (mbar / kPa)
235 / 23.5
Konteyner kapasitesi (l)
65
Konteyner malzemesi
Çelik
Nominal giriş gücü (kW)
2.4
Vakum Tipi
Elektrik
Ana filtre toz sınıfı
L
Ana filtre için filtre alanı (m²)
0.25
Ses seviyesi (dB(A))
68
Kablo uzunluğu (m)
10
Aksesuarsız ağırlık (kg)
42.6
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
43.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
43.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
737 x 532 x 1326
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları