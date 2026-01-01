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    endüstriyel vakum IVR-L 65/24-2 Tc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey cylindrical body, black handle, and wheels on a metal frame.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 65/24-2 Tc

    Sipariş numarası: 9.990-902.0

    Dayanıklı yapısıyla öne çıkan IVR-L 65/24-2 Tc, sıvı ve talaş vakum cihazıdır.Başta yağ ve metal talaşı olmak üzere, orta miktarda endüstriyel atığın vakumlanması için uygundur.
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