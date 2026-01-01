endüstriyel vakum IVR-L 65/24-2 with accessories | Kärcher

Son derece sessiz çalışan iki motoruyla IVR-L 65/24-2 endüstriyel vakum cihazı, yüksek emiş gücü ve düşük çalışma gürültüsü sunar. Aksesuarlarıyla birlikte, küçük miktarlardaki sıvılar ve katı maddelerin – örneğin yağlar, soğutma sıvısı emülsiyonları veya iri taneli aşındırıcı talaşların vakumlanması ve ayrıştırılmasında etkileyici bir performans sergiler.Bu özellikleri sayesinde IVR-L 65/24-2, çok çeşitli uygulamalar için kullanılabilir; ancak özellikle metal işleme sanayisinde kullanım için son derece uygundur. Kompakt ve yer tasarrufu sağlayan tasarımı ile sağlam şasisi, cihazın farklı alanlara kolaylıkla taşınmasına olanak tanır.Standart teslimat kapsamına; standart vakum başlığı, 3 metrelik PU hortum ve 20 litrelik talaş sepeti dahildir.Tahrik kafası çevre dostu şekilde, kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir.Günlük kullanım süresi 2-3 saattir.

Yüksek sağlamlık, esneklik ve modülerlik Makine ve şasi çok sağlamdır ve yüksek et kalınlıklarıyla donatılmıştır. 360°'ye kadar dönebilen hortum bağlantısı. İki adet çok sessiz fan motoruyla donatılmıştır Optimum temizleme performansı ve güçlü emiş gücü Fanlar, gerektiğinde ayrı ayrı çalıştırılabilir. Çok sessiz sürüş kafası, soğutma havasının eşit şekilde dışarı üflenmesini sağlar.