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    endüstriyel vakum IVR-L 65/24-2 with accessories | Kärcher

    Grey Kärcher industrial vacuum cleaner with wheels, hoses attached, and Kärcher logo visible on the front.

    endüstriyel vakum

    IVR-L 65/24-2 with accessories

    Sipariş numarası: 9.990-904.0

    • 360° çalışma açısı
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