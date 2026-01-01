endüstriyel vakum IVS 100/40 M | Kärcher

Toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf endüstriyel elektrikli süpürge serimizin giriş seviyesi modeli, etkileyici performans değerleri ve mükemmel donanımıyla endüstride zorlu görevler için uygundur.IVS 100/40 M, güçlü bir 4,0 kW blower ile birlikte, makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özellikli verimli bir üç fazlı motora (IE2) sahiptir.Büyük yıldız filtre, sağlığa zararlı ince tozları güvenilir bir şekilde toplarken, yatay filtre silkeleme kolu, filtre sistemini temizlemenin kullanıcı dostudur bir yöntemidir.Diğer bir avantaj, aksesuarların saklanması için birçok seçeneğin olmasıdır. Sonuç olarak, bunlar çalışma günü boyunca ve makine taşınırken güvenli bir şekilde saklanır.IVS 100/40 M,sürekli çalışma için tasarlanmıştır.İsteğe bağlı bir uzaktan kumanda, geniş ekipman yelpazesini tamamlar.

Toz sınıfı M M toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici 4 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı madde vakumlamaya uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur. Manuel IVS filtre temizliği Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları. Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur. Büyük miktarda toz için de uygundur.