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    endüstriyel vakum IVS 100/40 M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVS 100/40 M

    Sipariş numarası: 1.573-622.0

    Toz sınıfı M için sertifikalıdır: IVS 100/40 M süper sınıf endüstriyel vakum, sağlığa zararlı büyük miktarlardaki ince tozları süpürmek için uygundur. 4 kW blower ve üç fazlı motor ile.
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