endüstriyel vakum IVS 100/40 M | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
endüstriyel vakum
Sipariş numarası: 1.573-622.0Toz sınıfı M için sertifikalıdır: IVS 100/40 M süper sınıf endüstriyel vakum, sağlığa zararlı büyük miktarlardaki ince tozları süpürmek için uygundur. 4 kW blower ve üç fazlı motor ile.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Hava debisi (l/s / m³/sa)
138 / 500
Vakum gücü (mbar / kPa)
175 / 17.5
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
4.2
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
75
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
2.2
Aksesuarsız ağırlık (kg)
142
Ambalajlı ağırlık (kg)
148.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1202 x 686 x 1465
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri