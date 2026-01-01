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    endüstriyel vakum IVS 100/55 M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVS 100/55 M

    Sipariş numarası: 1.573-722.0

    IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinası, sağlığa zararlı çok büyük miktarlardaki ince tozları gidermek için kullanılır. Toz sınıfı M sertifikalı filtre ve 5,5 kW blower mevcuttur.
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