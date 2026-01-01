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    endüstriyel vakum IVS 100/55 M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel tank, grey casing, and orange hose on wheels.

    endüstriyel vakum

    IVS 100/55 M Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.987-899.0

    IVS 100/55 M Z22, büyük miktarlarda potansiyel olarak patlayıcı M sınıfı tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için güçlü 5,5 kW yanal üfleyiciye sahip süper sınıf bir endüstriyel vakum makinesidir.
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