endüstriyel vakum IVS 100/55 M Z22 | Kärcher

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endüstriyel vakum
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 9.987-899.0IVS 100/55 M Z22, büyük miktarlarda potansiyel olarak patlayıcı M sınıfı tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için güçlü 5,5 kW yanal üfleyiciye sahip süper sınıf bir endüstriyel vakum makinesidir.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Hava debisi (l/s / m³/sa)
138 / 500
Vakum gücü (mbar / kPa)
240 / 24
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
5.5
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
77
Kablo uzunluğu (m)
8
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
2.2
Aksesuarsız ağırlık (kg)
157
Ambalajlı ağırlık (kg)
157.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1202 x 686 x 1500
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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