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    endüstriyel vakum IVS 100/75 M | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical metal body, grey housing, and wheels for mobility.

    endüstriyel vakum

    IVS 100/75 M

    Sipariş numarası: 1.573-822.0

    Toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf ürün yelpazesinden en güçlü endüstriyel vakum makinamız: IVS 100/75 M sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda toz için uygundur.
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