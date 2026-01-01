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    endüstriyel vakum IVS 100/75 M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with stainless steel tank, grey casing, and orange hose on wheels.

    endüstriyel vakum

    IVS 100/75 M Z22

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 9.987-900.0

    7,5 kW ile IVS 100/75 M Z22 süper sınıf endüstriyel vakum, serimizdeki en güçlü mobil makinedir. Zone 22 alanlar için patlamaya korumalı olup toz sınıfı M sertifikasına sahiptir.
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