endüstriyel vakum IVS 100/75 M Z22 | Kärcher

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endüstriyel vakum
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 9.987-900.07,5 kW ile IVS 100/75 M Z22 süper sınıf endüstriyel vakum, serimizdeki en güçlü mobil makinedir. Zone 22 alanlar için patlamaya korumalı olup toz sınıfı M sertifikasına sahiptir.
Faz sayısı (Fh)
3
Motor Gücü (V)
400
Frekans (Hz)
50
Hava debisi (l/s / m³/sa)
148 / 536
Vakum gücü (mbar / kPa)
290 / 29
Konteyner kapasitesi (l)
100
Konteyner malzemesi
Paslanmaz çelik
Nominal giriş gücü (kW)
7.5
Vakum Tipi
Elektrik
Ses seviyesi (dB(A))
73
Kablo uzunluğu (m)
8
Ana filtre toz sınıfı
M
Ana filtre için filtre alanı (m²)
2.2
Aksesuarsız ağırlık (kg)
180
Ambalajlı ağırlık (kg)
180.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1202 x 686 x 1495
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz