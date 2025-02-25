Jeneratörler ve Atık Su Pompası | Kärcher

Elektrikli cihazlar nerede kullanılırsa kullanılsın elektriğe ihtiyaç duyar. Şebeke elektriğinin olmadığı her yerde ise bu enerjinin üretilmesi gerekir. Şantiyelerde, belediye işlerinde, tarım ve ormancılıkta, bahçecilikte ve ticari alanlarda kesintisiz güç sağlamak ya da sıcak ve soğuk yüksek basınçlı yıkama makinelerini çalıştırmak için benzinli PGG 3/1, 6/1 ve 8/3 jeneratörlerimiz ilk tercihinizdir. Yoğun kullanımda bile profesyonelleri asla yarı yolda bırakmayan ve sürekli elektrik enerjisi sağlayan gerçek uzman cihazlar.

Doğru güç, doğru bağlantı

PGG jeneratörlerimiz, her kullanım alanı için en uygun güç sınıfını bulmanızı kolaylaştırır. PGG ifadesi, benzinli jeneratör anlamına gelen "Power Generator Gasoline" kelimelerini temsil eder. Model adlarında yer alan 8/3 veya 6/1 gibi sayı kombinasyonları ise gücü belirtir: Eğik çizgiden önceki sayı kW cinsinden gücü, çizgiden sonraki sayı ise 1 veya 3 fazlı akımı gösterir. Cihazınızın bağlantı yüküne ve modeline bağlı olarak, ihtiyacınız olan doğru jeneratörü anında bulabilirsiniz.