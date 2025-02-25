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    Jeneratörler ve Atık Su Pompası | Kärcher

    Jeneratörler – yüksek güce sahip güçlü makineler

    Elektrikli cihazlar nerede kullanılırsa kullanılsın elektriğe ihtiyaç duyar. Şebeke elektriğinin olmadığı her yerde ise bu enerjinin üretilmesi gerekir. Şantiyelerde, belediye işlerinde, tarım ve ormancılıkta, bahçecilikte ve ticari alanlarda kesintisiz güç sağlamak ya da sıcak ve soğuk yüksek basınçlı yıkama makinelerini çalıştırmak için benzinli PGG 3/1, 6/1 ve 8/3 jeneratörlerimiz ilk tercihinizdir. Yoğun kullanımda bile profesyonelleri asla yarı yolda bırakmayan ve sürekli elektrik enerjisi sağlayan gerçek uzman cihazlar.

    Doğru güç, doğru bağlantı

    PGG jeneratörlerimiz, her kullanım alanı için en uygun güç sınıfını bulmanızı kolaylaştırır. PGG ifadesi, benzinli jeneratör anlamına gelen "Power Generator Gasoline" kelimelerini temsil eder. Model adlarında yer alan 8/3 veya 6/1 gibi sayı kombinasyonları ise gücü belirtir: Eğik çizgiden önceki sayı kW cinsinden gücü, çizgiden sonraki sayı ise 1 veya 3 fazlı akımı gösterir. Cihazınızın bağlantı yüküne ve modeline bağlı olarak, ihtiyacınız olan doğru jeneratörü anında bulabilirsiniz.

    Kärcher PGG Range
    PGG 6 1

    Mobil, konforlu ve güvenli

    Rezistif (dirençli) yüke sahip cihazlar, jeneratörün nominal gücüne yakın bir bağlantı yüküyle çalıştırılabilir. Isıtıcı fanlar, su ısıtıcıları, kahve makineleri ve lambalar bu gruba örnektir. Elektrik motorlu cihazlarda ise durum farklıdır. Bu makineler açılışta çok daha yüksek bir başlangıç akımına ihtiyaç duyar, yani indüktif veya kapasitif yük oluştururlar. Bu da pratikte, cihazlar ilk çalıştırıldığında geçici olarak nominal güçlerinden çok daha fazla akım çektikleri anlamına gelir. Elektrikli el aletleri, bahçe ekipmanları, yüksek basınçlı yıkama makineleri, elektrikli süpürgeler ve büyük ev aletleri bu şekilde çalışır. Bu nedenle, ihtiyacınızdan daha yüksek güce sahip bir PGG jeneratör seçmeniz gerekir.

    Voltaj yükselir, PGG'niz dengeler

    Tüm PGG jeneratörleri AVR teknolojisine sahiptir. Bu otomatik ve elektronik voltaj kontrolü, sabit ve dengeli bir akım çıkışı garanti eder. Böylece hassas cihazların yanı sıra elektronik kontrollü elektrikli el aletlerini de PGG jeneratörlerimizle güvenle çalıştırabilirsiniz.

    Kärcher PGG Jeneratörleri:

    Şebeke elektriğinin olmadığı yerlerde bile 230 V ve/veya 400 V elektrikli makineler için güç sağlar.

    • 400 V'ta 7,5 kW'a kadar bağlantı yükü.
    • 230 V'ta 5,5 kW'a kadar bağlantı yükü.
    • Konforlu elektrikli marş sistemine sahip benzinli motorlar.
    • Engebeli arazilerde bile kolay taşıma sağlayan katlanabilir itme kolu ve patlamayan büyük tekerlekler.

    Atık su pompası – Saatte 5.000 kova tahliye kapasitesi

    Su sadece yaşam kaynağı değil, bazen de büyük bir problem olabilir. Özellikle inşaat kazı alanlarında, bodrum katlarında, yeraltı otoparklarında veya kablo kanallarında tonlarca su biriktiğinde. İşte WWP 45 kirli su pompamız tam olarak bunun için tasarlandı.

    Dakikada 750 litre su pompalayan bu cihaz; çakıl, yaprak ve çamur gibi çapı 30 mm'ye kadar olan katı maddeleri bile zorlanmadan tahliye eder. Daha büyük parçaları ise emiş süzgeci başarıyla engeller. WWP 45 ayrıca temiz su pompalamak için de idealdir; örneğin HD/HDS römork depolarını yeniden doldurmak, IBC tanklarını doldurmak veya tarımsal sulama yapmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

    Kärcher Schmutzwasserpumpe WWP 45
    Kärcher Waste Water Pump WWP 45

    Yüksek performans güç ister

    WWP 45 kirli su pompası, kolay soğuk çalıştırma için basit bir manuel ipli marş ve jikle sistemine sahip, güçlü bir benzinli motorla (EU STAGE V) çalışır. Kesintisiz olarak 2,2 saate kadar çalışabilen WWP 45, bu süre zarfında tam 100.000 litre su tahliye edebilir. Hız ayarını düşürerek WWP 45'i kullanım alanınıza göre kolayca kontrol edebilirsiniz. Ürün adındaki WWP ifadesi kirli su pompası anlamına gelirken, 45 sayısı ise saatte 45 m³ veya dakikada 750 litrelik debiyi temsil eder.

    Sağlam ve eksiksiz

    WWP 45 gibi yüksek performanslı bir cihaz sadece güçlü bir motora değil, aynı zamanda sağlam bir gövdeye de ihtiyaç duyar. Sağlam çelik boru iskelet bu güçlü yapıyı oluştururken, bakım ve onarım işleri için de kolay erişim sağlar. İşte WWP 45'i bu kadar güvenilir, emniyetli ve uzun ömürlü kılan da tam olarak bu sağlamlıktır.

    Kärcher Waste Water Pump WWP 45

    Tamamen bağımsız olun.

    Elektriğin olmadığı ve tonlarca kirli suyun tahliye edilmesi gereken yerlerde, jeneratörlerimiz ve kirli su pompamızla işinizi profesyonelce çözersiniz.

    EU STAGE V emisyon standartlarına uygun motorlara sahip PGG jeneratörlerimiz ve WWP 45 kirli su pompamız; tek bir depo benzinle maksimum 7 kW güç üretir ve hiçbir kesinti olmadan 12 saate kadar çalışarak 100.000 litreye kadar kirli suyu dilediğiniz her yerde tahliye eder. Mobil, konforlu ve güvenli. Güvenilir, ekonomik ve çevre dostu. Üstelik modern servis paketlerimiz sayesinde çok daha fazla güvenilirlik ve bağımsızlık elde edersiniz.

    Kärcher generator PGG 8/3

    PGG 8/3, 6/1 ve 3/1 jeneratör modelleri

    • EU STAGE V emisyon standartlarına uygun benzinli motorlara ve elektrikli marş sistemine sahip güvenilir, senkronize jeneratörler.
    • Makine modeline bağlı olarak, tek fazlı veya üç fazlı 2,8 ila 7 kW arasında sürekli güç.
    • DC çıkışı (12 V).
    • Çalışma durumunu gösteren ekran.
    • 5,5 ila 12 saat arasında çalışma süresi sağlayan büyük yakıt depoları.
    • Voltajı sabit tutan AVR teknolojisi.
    • Patlamayan tekerlekler ve katlanabilir itme kolu ile mükemmel manevra kabiliyeti.
    • Aşırı yük koruması ve yağ seviyesi kontrolü.
    • Elektrikli el aletlerini ve elektrikli yüksek basınçlı yıkama makinelerini çalıştırmak gibi çok yönlü kullanım imkanı.
    Kärcher Waste water pump WWP 45

    WWP 45 atık su pompası

    • Şebeke elektriğinden tamamen bağımsız kullanım.
    • Güvenilir manuel ipli marş sistemine sahip, EU STAGE V emisyon standartlarına uygun güçlü benzinli motor.
    • En az 2,2 saat çalışma süresi veya dakikada 750 litre debiyle toplam 100.000 litre su tahliye kapasitesi.
    • Mükemmel performans: 7 metreye kadar emiş yüksekliği, 25 metreye kadar basma yüksekliği.
    • Çapı 30 mm'ye kadar olan parçaları pompalayabilme özelliği sayesinde yoğun kirli sular için ideal yapı.
    • Hasarlara karşı koruma sağlayan ve vinç kancasıyla taşımaya imkan tanıyan sağlam çelik boru iskelet.
    • Kompakt tasarım ve hafif gövde.
    • İnşaat kazı alanları, bodrum katları ve yeraltı otoparklarındaki suyu tahliye etmek gibi çok yönlü kullanım alanı.
    • Bakım kolaylığı sunan, tüm parçalarına rahatça erişilebilen tasarım.