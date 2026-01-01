KAĞIT FİLTRE (5) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-211.0L sınıfı toz için yırtılmaya dayanıklı özel/ıslak tip filtre torbası, kuru ve ıslak işlemler için uygundur. NT 561, NT 611 ve NT 611 K için uygundur.
Miktar (Parça(lar))
5
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
420 x 260 x 70
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.