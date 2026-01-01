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    KAĞIT FİLTRE (5) | Kärcher

    Five folded Kärcher vacuum cleaner bags with a black plastic attachment on top.

    KAĞIT FİLTRE (5)

    Sipariş numarası: 6.904-211.0

    L sınıfı toz için yırtılmaya dayanıklı özel/ıslak tip filtre torbası, kuru ve ıslak işlemler için uygundur. NT 561, NT 611 ve NT 611 K için uygundur.
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