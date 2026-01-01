Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-294.0Kağıt filtre torbası, M sınıfı toz, tüm CV 30/1 ve CV 38/1 modelleri için uygundur. İçindekiler: x10.
Miktar (Parça(lar))
10
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
357 x 175 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.