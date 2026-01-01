Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Ten brown vacuum cleaner bags with printed instructions, aligned in a row.

    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Sipariş numarası: 6.904-294.0

    Kağıt filtre torbası, M sınıfı toz, tüm CV 30/1 ve CV 38/1 modelleri için uygundur. İçindekiler: x10.