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    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), T 12/1 | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular openings, labelled "Top Oben" in German.

    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), T 12/1

    Sipariş numarası: 6.904-312.0

    10 kağıt filtre torbası M sınıfı toz. Tüm T 12/1 modelleri için uygundur.