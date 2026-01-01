Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), T 7/1, T 9/1, T 10/1 | Kärcher

    Two stacks of brown vacuum cleaner bags with circular openings, arranged on a white background.

    Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), T 7/1, T 9/1, T 10/1

    Sipariş numarası: 6.904-333.0

    10 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz), tüm sanayi tipi kuru elektrik süpürgelerine uygundur (örneğin T 7/1 ve T 10/1).