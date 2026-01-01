Kağıt toz torbası, 10 Parça(lar), T 7/1, T 9/1, T 10/1 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-333.010 kağıt filtre torbası (BIA-C M sınıfı toz), tüm sanayi tipi kuru elektrik süpürgelerine uygundur (örneğin T 7/1 ve T 10/1).
Miktar (Parça(lar))
10
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
370 x 160 x 70
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.