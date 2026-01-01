Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

    Stack of five beige vacuum cleaner bags with cardboard fittings, arranged in a neat pile.

    Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    Sipariş numarası: 6.904-285.0

    5 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA - (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir.