Kağıt toz torbası, 5 Parça(lar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-285.05 adet 3 katlı, yırtılmaya dayanıklı kağıt filtre torba. BIA - (U, S, G, C) toz sınıfı M. Tüm NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ve NT 72/2 Eco Tc modelleri içindir.
Miktar (Parça(lar))
5
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
340 x 260 x 35
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.