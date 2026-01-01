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    KARTUŞ FİLTRE | Kärcher

    Brown cylindrical pleated filter with white top and bottom edges, standing upright on a white background.

    KARTUŞ FİLTRE

    Sipariş numarası: 6.414-789.0

    Geniş filtre yüzeyli kağıt kaset filtre, NT 48/1 için standart ve NT 27/1/Me Gelişmiş için tercihe bağlıdır.
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