KARTUŞ FİLTRE | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.414-789.0Geniş filtre yüzeyli kağıt kaset filtre, NT 48/1 için standart ve NT 27/1/Me Gelişmiş için tercihe bağlıdır.
Miktar (Parça(lar))
1
Renk
Kahverengi
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
153 x 153 x 135
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.