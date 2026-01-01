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    KASET FİLTRE | Kärcher

    Rectangular Kärcher vacuum filter with grey frame and pleated white paper. Label displays Kärcher branding and product details.

    KASET FİLTRE

    Sipariş numarası: 6.904-367.0

    Kağıt, yassı kıvrılmış filtre (M toz sınıfı) şunlar için uygundur: NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ve NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.