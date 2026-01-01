KASET FİLTRE | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.904-367.0Kağıt, yassı kıvrılmış filtre (M toz sınıfı) şunlar için uygundur: NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M ve NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Miktar (Parça(lar))
1
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
140 x 57 x 240
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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