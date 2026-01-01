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    Kazıyıcı | Kärcher

    Grey and teal Kärcher scraper with a wide blade, featuring caution text on the blade.

    Kazıyıcı

    Sipariş numarası: 6.999-126.0

    Pürüzsüz yüzeylerde sakız, boya kalıntısı ve kaba kirleri çıkarmak için.
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