Kazıyıcı | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-126.0Pürüzsüz yüzeylerde sakız, boya kalıntısı ve kaba kirleri çıkarmak için.
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
0.2
Paket / Ambalaj Ağırlığı (kg)
0.2
Boyutlar (U × G) (mm)
105 x 230
Paket boyutları (mm)
105 x 230 x 30
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları