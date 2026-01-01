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    Kir sökücü nozul, 040 | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner nozzle with textured grip, angled on a white background.

    Kir sökücü nozul, 040

    Sipariş numarası: 4.763-252.0

    Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.
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