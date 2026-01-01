Kir sökücü nozul, 045 | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.763-988.0Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.
Maksimum basınç (Bar)
300
Basınç (Bar)
max. 300
Sıcaklık (°C)
max. 85
Nozül ölçüsü (mm) ( )
45
Bağlantı yivi
M 18
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.