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    Kir sökücü nozul, büyük, 050 | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with ribbed design and brass connector.

    Kir sökücü nozul, büyük, 050

    Sipariş numarası: 4.114-027.0

    Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.