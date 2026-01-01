Kir sökücü nozul, küçük, 040 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Maksimum basınç (Bar)
180
Basınç (Bar)
max. 180
Sıcaklık (°C)
max. 60
Nozül ölçüsü (mm) ( )
40
Ölçü
küçük
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
90 x 57 x 57
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.