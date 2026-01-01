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    Yıkayıcı kurutucu KIRA BR 200 | Kärcher

    Kärcher ride-on scrubber dryer with steering wheel, grey body, black seat, and orange light on top.

    Yıkayıcı kurutucu

    KIRA BR 200

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.533-013.0

    KIRA BR 200, geniş alanları verimli bir şekilde temizler. Dokulu ve engebeli zeminler için ideal rulo fırçalarıyla her uygulamada akıllı, verimli ve güçlüdür.
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