Yıkayıcı kurutucu KIRA BR 200 | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.533-013.0KIRA BR 200, geniş alanları verimli bir şekilde temizler. Dokulu ve engebeli zeminler için ideal rulo fırçalarıyla her uygulamada akıllı, verimli ve güçlüdür.
Yakıt Tipi
Akü
Nominal giriş gücü (W)
2250
Çekiş motoru gücü (W)
1300
Türbin kapasitesi (W)
552
Fırça motoru gücü (W)
1500
Çalışma genişliği, fırça (mm)
850
Fırça temas basıncı (g/cm²)
215
Fırça dönüş hızı (rpm)
380 - 950
Çalışma genişliği, vakum (mm)
1100
Temiz / Kirli su tankı (l)
200 / 220
Deterjan tankı (l)
10
Süpürme haznesi hacmi (l)
9
Teorik alan performansı, otonom (m²/sa)
max. 4590
Tank dolumu başına alan performansı (m²)
7143
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Akü sayısı
4
Akü tipi
Li-Ion
Akü voltajı / kapasitesi (V / Ah)
24 / 360
Akü çalışma süresi (sa)
4.5
Batarya şarj süresi (sa)
5.3
Otonom hız (km/sa)
max. 5.4
Ses seviyesi (dB(A))
64.5
Otonom koridor dönüş genişliği (m)
2.8
Tırmanma kabiliyeti (%)
6
Otonom geçiş genişliği (mm)
1350
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2033-01-01
Aksesuarsız ağırlık (kg)
630
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
630
Ambalajlı ağırlık (kg)
632.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1944 x 1138 x 1471
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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