Klipsli paspas tutacağı 40 cm | Kärcher

Kärcher klipsli paspas tutucu (40 cm), sırt dostu klips sabitleme, 360° dönebilen bir birleşme yeri ve kullanıcı dostu bir cep aparatı ile donatılmıştır. Tutucu, alüminyum ve teleskopik kulplarımız gibi 18 mm ile 23 mm arasında delik çapına sahip tüm kulplarla kullanım için idealdir.