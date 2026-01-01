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    Klipsli paspas tutacağı 40 cm | Kärcher

    Kärcher mop head with grey base and turquoise accents, viewed from above.

    Klipsli paspas tutacağı 40 cm

    Sipariş numarası: 6.999-144.0

    • Ön Şartlandırmalı (Ön Nemlendirmeli) Yöntem
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