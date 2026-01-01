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    Vakumlu süpürücü KM 100/120 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a steering wheel, seat, and visible brushes, designed for professional cleaning tasks.

    Vakumlu süpürücü

    KM 100/120 R Bp Pack

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.280-172.0

    Sıfır emisyon, tozlu iç mekanlar için ideal: KM 100/120 R Bp Pack binilebilir süpürge, güçlü 240-Ah akü, ilgili dahili şarj cihazı ve hidrolik yüksek hazne boşaltma özelliğine sahiptir.
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