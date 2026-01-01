Vakumlu süpürücü KM 100/120 R Bp Pack | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.280-172.0Sıfır emisyon, tozlu iç mekanlar için ideal: KM 100/120 R Bp Pack binilebilir süpürge, güçlü 240-Ah akü, ilgili dahili şarj cihazı ve hidrolik yüksek hazne boşaltma özelliğine sahiptir.
Sürüş tahrik sistemi
DC motor
Motor gücü (V)
24
Yakıt Tipi
Elektrik
Maksimum saha performansı (m²/sa)
6000
Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
7620
Çalışma Genişliği (mm)
730
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1000
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1270
Akü kapasitesi (Ah)
240
Akü Voltaj Değeri (V)
24
Akü çalışma süresi (sa)
3.5
Çöp konteyneri (l)
120
Tırmanma kabiliyeti (%)
12
Süpürme hızı (km/sa)
6
Filtre alanı (m²)
6
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
748
Ambalajlı ağırlık (kg)
750.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1807 x 1224 x 1500
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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