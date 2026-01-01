Vakumlu süpürücü KM 100/120 R Bp Pack | Kärcher

Son derece sağlam ve kullanışlı, sıfır emisyonlu: KM 100/120 R Bp binilebilir süpürgemiz. Özellikle tozlu iç mekanlarda bile dört saate kadar kesintisiz kullanım için güçlü bir 240 Ah akü ve buna uygun bir dahili şarj cihazı ile donatılmıştır. Mobilyalara veya makinenin kendisine zarar gelmesini önlemek için süpürgede, hızı süpürülmesi gereken toz miktarına göre her an ayarlanabilen döner bir yan fırça bulunur. Yüzer rulo fırça mükemmel temizlik sonuçları sağlar, altı metrekarelik filtre alanına ve otomatik temizlemeye sahip denenmiş ve test edilmiş yuvarlak filtre sistemi her zaman tozsuz süpürme sağlar, büyük atık haznesi uzun temizlik uygulamalarına olanak tanır ve hidrolik yüksek hazne boşaltma, uygun bertaraf için mükemmeldir. Kullanıcı dostu özellikler arasında ayarlanabilir sürücü koltuğu, çok iyi bir genel bakış ve net ve ulaşılması kolay kontrol elemanları yer alır. Bakımı kolay KM 100/120 R, bireysel ihtiyaçlara uygun olarak isteğe bağlı koruyucu tavan veya vakum tutucu ile de donatılabilir.

Yüksek verimlilik Yüzer rulo fırça sistemi sayesinde mükemmel süpürme sonucu. Uzun ve kesintisiz kullanım için geniş atık kabı kapasitesi (120 l). Daha az makine duruş süresi için sağlam tasarım ve kanıtlanmış bileşenler. Rahat ve güvenli çalışma Yüksek sürüş konforu ve 152 cm yüksekliğe kadar hidrolik yüksek konteyner boşaltma. Basit kullanım ve kontrol elemanlarının net ve ergonomik düzenlenmesi. İşletim hatalarını önlemek için fonksiyonların mantıksal bağlantısı. Otomatik filtre temizleme sistemine sahip geniş filtre alanı Beş dakikalık aralıklarla ve kapatıldıktan sonra otomatik filtre temizliği. Filtre alanının 6 m²'lik verimli filtre temizliği, hizmet ömrünü iki katına çıkarır. Neredeyse tozsuz, kir hacminden bağımsız olarak sürekli süpürme. Basit bakım ve çok kolay servis Tüm önemli bileşenlerin alet gerektirmeden kontrol edilmesi ve değiştirilmesi kolaydır. Tüm makine bileşenlerine çok kolay erişim için akıllı başlık konsepti.