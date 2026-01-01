Vakumlu süpürücü KM 100/120 R G Binicili Süpürücü | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.280-171.0Kullanışlı , hidrolik hazne boşaltma ve neredeyse tozsuz süpürme için otomatik temizleme özellikli etkili yuvarlak filtre sistemine sahip çok yönlü KM 100/120 R G Binicili Süpürücü.
Sürüş tahrik sistemi
Hidrolik
Motor gücü (kW)
6.3
Yakıt Tipi
Akaryakıt
Maksimum saha performansı (m²/sa)
7000
Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
8890
Süpürme genişliği (mm)
730
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1000
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1270
Çöp konteyneri (l)
120
Tırmanma kabiliyeti (%)
18
Süpürme hızı (km/sa)
7
Filtre alanı (m²)
6
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
572.9
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
570
Ambalajlı ağırlık (kg)
575
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1700 x 1195 x 1370
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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