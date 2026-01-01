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    Vakumlu süpürücü KM 100/120 R G Binicili Süpürücü | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with grey body, black seat, steering wheel, and yellow brush, designed for professional cleaning.

    Vakumlu süpürücü

    KM 100/120 R G Binicili Süpürücü

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.280-171.0

    Kullanışlı , hidrolik hazne boşaltma ve neredeyse tozsuz süpürme için otomatik temizleme özellikli etkili yuvarlak filtre sistemine sahip çok yönlü KM 100/120 R G Binicili Süpürücü.
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