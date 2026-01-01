Vakumlu süpürücü KM 105/180 R Bp Pack Classic | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.186-051.0
Yakıt Tipi
Elektrik
Sürüş tahrik sistemi
DC motor
Motor gücü (V / kW)
36 / 2.5
Maksimum saha performansı (m²/sa)
6300
Çalışma Genişliği (mm)
780
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1050
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1300
Akü kapasitesi (Ah)
240
Akü Voltaj Değeri (V)
36
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Çöp konteyneri (l)
180
Tırmanma kabiliyeti (%)
14
Süpürme hızı (km/sa)
6
Filtre alanı (m²)
5.2
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
850
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
850
Ambalajlı ağırlık (kg)
850
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1847 x 1065 x 1388
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları