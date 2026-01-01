Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.186-000.0KM 120/250 R D Classic, endüstriyel süpürücüler sınıfında giriş seviyesi bir makinedir. Sağlamdır, düşük tüketimlidir, güçlüdür ve tam hidrolik dizel çekiş tahriki ile donatılmıştır.
Yakıt Tipi
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Dört zamanlı motor
Motor üreticisi
Yanmar
Motor gücü (kW)
15.8
Maksimum saha performansı (m²/sa)
10800
Süpürme genişliği (mm)
900
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1200
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1500
Çöp konteyneri (l)
250
Tırmanma kabiliyeti (%)
18
Süpürme hızı (km/sa)
9
Filtre alanı (m²)
6
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
883
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
800
Ambalajlı ağırlık (kg)
883
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
2082 x 1250 x 1450
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları