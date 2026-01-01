Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü | Kärcher

Güçlü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü özellikle zorlu araziler için uygundur. Sağlam tasarım, büyük tank kapasitesi ve dayanıklı filtresi, dökümhanelerin yanı sıra inşaat ve metal işleme endüstrisi gibi aşırı tozlu ortamlarda zorlu uygulamalar için ideal seçimdir. Tam hidrolik arkadan çekişli ve dizel motorlu makine, özellikle dış alanlar için tasarlanmıştır ve ayrıca kullanıcı için bakım ve servis kolaylığı ile etkileyicidir. Entegre Esnek Ayak İzi Sistemi sayesinde, fırçalar zemin yüzeyine mükemmel uyum sağlar ve faraş prensibi ile birlikte hem ince hem de kaba atıklarda mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Son olarak, hidrolik yüksek hazne boşaltma ile birlikte, çıkarılan kirlerin uygun şekilde atılmasını sağlar.

Güvenli çalışma için makinenin sağlam tasarımı Zorlu dış koşullarda uygulamalara izin verir. Bileşenlerin ve makinenin daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar. Standart yanıp sönen işaret, kullanıcı ve çevre için güvenliği artırır. Titreşim motorlu geniş alanlı cep filtresi Geniş filtre alanı tozsuz çalışmayı garanti eder. Titreşimli motor ile etkin filtre temizliği. Özellikle büyük miktarlarda toz için uygundur. Kolay kullanım, bakım ve servis Denenmiş ve test edilmiş bileşenlerle basit teknoloji. Motor bölmesine kolay erişim, hızlı ve basit servis ve bakıma olanak sağlar. Ana süpürme silindiri ve cep filtresi alet kullanmadan değiştirilebilir. Faraş prensibi İnce atıklarda da iyi temizlik sonuçlarını garanti eder. Kaba atıkların zahmetsizce toplanması. Düşük toz üretimi. Çevre duyarlılığı sistemi Mükemmel süpürme sonuçları. Düşük fırça aşınması. Fırçaların farklı zemin/yüzeylere optimum adaptasyonu. Hidrolik konteyner lifti Atıkların basit ve güvenli bir şekilde boşaltılması. 1,42 metreye kadar rahat devrilme. Dolgu lastik tekerlekli hidrolik arkadan çekişli Dar alanlarda da yüksek çeviklik ve kolay kullanım. Metal veya camdan yapılmış sivri nesnelerin üzerinden güvenli geçiş sağlar. Sert kauçuk lastikler lastiklerin patlamasını önler.