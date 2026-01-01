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    Vakumlu süpürücü KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with grey body, steering wheel, large brush, and amber light on top.

    Vakumlu süpürücü

    KM 120/250 R D Classic Endüstriyel Süpürücü

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.186-000.0

    KM 120/250 R D Classic, endüstriyel süpürücüler sınıfında giriş seviyesi bir makinedir. Sağlamdır, düşük tüketimlidir, güçlüdür ve tam hidrolik dizel çekiş tahriki ile donatılmıştır.
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