Vakumlu Süpürücüler KM 130/300 R Bp Pack | Kärcher

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Vakumlu Süpürücüler
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.186-129.0
Yakıt Tipi
Elektrik
Sürüş tahrik sistemi
DC motor
Motor gücü (V / kW)
36 / 5
Maksimum saha performansı (m²/sa)
9100
Çalışma Genişliği (mm)
1000
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1300
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1550
Akü kapasitesi (Ah)
360
Akü Voltaj Değeri (V)
36
Akü çalışma süresi (sa)
2
Çöp konteyneri (l)
300
Tırmanma kabiliyeti (%)
12
Süpürme hızı (km/sa)
7
Filtre alanı (m²)
5.5
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
840
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
1300
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
2040 x 1330 x 1430
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları