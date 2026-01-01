Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Vakumlu Süpürücüler KM 130/300 R Bp Pack | Kärcher

    Grey and black Kärcher ride-on sweeping machine with a front-mounted brush, driver's seat, and amber warning light, presented on a white background.

    Vakumlu Süpürücüler

    KM 130/300 R Bp Pack

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.186-129.0

    • Yüksek çalışma ve taşıma hızı
    • Alet kullanmadan basit fırça rulosu değişimi
    Teklif isteyin