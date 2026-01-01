Vakumlu süpürücü KM 130/300 R D Classic Binicili Vakumlu Süpürücü | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.186-139.0
Yakıt Tipi
Dizel
Sürüş tahrik sistemi
Dört zamanlı motor
Motor üreticisi
Yanmar
Motor gücü (kW)
15.8
Maksimum saha performansı (m²/sa)
13000
Süpürme genişliği (mm)
1000
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1300
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1550
Çöp konteyneri (l)
300
Tırmanma kabiliyeti (%)
18
Süpürme hızı (km/sa)
10
Filtre alanı (m²)
7.8
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
923
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
923
Ambalajlı ağırlık (kg)
923
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
2040 x 1330 x 1430
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları