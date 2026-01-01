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    Vakumlu süpürücü KM 130/300 R D Classic Binicili Vakumlu Süpürücü | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, black seat, and orange warning light, featuring a front brush and grey body.

    Vakumlu süpürücü

    KM 130/300 R D Classic Binicili Vakumlu Süpürücü

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.186-139.0

    • Yüksek çalışma ve taşıma hızı
    • Kontrol kolu ile basit kullanım
    • Geniş filtre alanına sahip cep filtresi
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