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    İtmeli Süpürücüler KM 70/15 C 2SB Süpürücü | Kärcher

    Kärcher push sweeper with dual rotating brushes, grey body, and black handle, designed for outdoor cleaning tasks.

    İtmeli Süpürücüler

    KM 70/15 C 2SB Süpürücü

    Sipariş numarası: 1.517-154.0

    • Rulo fırça ve yan fırçalar sürekli ayarlanabilir
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