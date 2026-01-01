İtmeli Süpürücüler KM 70/15 C 2SB Süpürücü | Kärcher

Standart olarak iki adet katlanabilir ve ayarlanabilen yan fırça ile donatılan KM 70/15 C 2SB arkadan iticili tip süpürücü, iç ve dış alanlarda süpürme işlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Ana süpürme silindirinin evrensel kıllarla donatılmış çift taraflı metal tahriki, farklı zeminlerde yüksek kalitede temizleme imkanı sunar. Makine, geleneksel süpürme yöntemlerinden altı kata kadar daha hızlıdır. Kontrollü hava akışı ve entegre bir toz filtresi, tozsuz süpürme sağar. Ek oolarak, itme sapı katlanabilir ve üç farklı yüksekliğe ayarlanabilir.

Ana rulo fırça Ana rulo fırça iki tekerlek tarafından tahrik edilir böylelikle sağa ve sola dönüşlerde bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilir. Ayarlanabilir itme kolu Ergonomiktir, kullanıcı dostudur ve yerden tasarruf sağlayan park pozisyonuna sahiptir. Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir Geniş çöp haznesi Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir İki adet katlanabilir ve sürekli ayarlanabilen yan fırça Hızlı ve verimli çalışmayı, yüksek alan performansını kolaylaştırır.