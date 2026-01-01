süpürücü KM 70/15 C Classic | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yakıt Tipi
Manuel
Maksimum saha performansı (m²/sa)
2800
Süpürme genişliği (mm)
480
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
700
Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l)
32 15
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
12.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
16.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1198 818 1003
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Uygulama alanları