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    süpürücü KM 70/15 C Classic | Kärcher

    Kärcher push sweeper with large wheels, black bristle brush, and a grey body, featuring a handle for manual operation.

    süpürücü

    KM 70/15 C Classic

    Sipariş numarası: 1.517-111.0

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