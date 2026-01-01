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    süpürücü KM 70/15 C | Kärcher

    Kärcher push sweeper with grey body, black handle, and large wheels, featuring a circular brush on the front.

    süpürücü

    KM 70/15 C

    Sipariş numarası: 1.517-151.0

    • İki tekerlekte sürülen silindir fırça
    • Geriye katlanan itme kolu
    • 4 kademeli yan fırça
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