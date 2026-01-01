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    süpürücü KM 70/20 C 2SB | Kärcher

    Kärcher push sweeper with dual rotating brushes, grey body, black handle, and large rear wheels.

    süpürücü

    KM 70/20 C 2SB

    Sipariş numarası: 1.517-107.0

    • İki tekerlekte sürülen silindir fırça
    • İtme kolu 3 pozisyonda ayarlanabilir
    • Rulo fırça ve yan fırçalar sürekli ayarlanabilir
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