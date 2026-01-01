süpürücü KM 70/20 C 2SB | Kärcher

KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, 2 yan fırça ve bir süpürme silindiri ile temizlik yapar. Manuel tahrik ile birlikte, iç ve dış alanların temizliği basit ve verimli hale gelir: KM 70/20 C 2SB'nin alan performansı bir süpürgeden 9 kat daha yüksektir. Süpürme silindiri 6 adımda ayarlanabilir ve kademesiz olarak değiştirilebilen yan fırçalarla birlikte farklı zeminlerde optimum temizlik sonucu elde edilir. Kullanılan filtre, süpürmeyi neredeyse tozsuz hale getirir. Yüksekliği ayarlanabilir itme kolu ve kovalar ve çöp toplayıcılar gibi ek ekipmanların taşınması için Home Base sistemi ergonomik bir kullanım sağlar. Bu, atıkların toz ve kirle birlikte tek bir adımda atılabileceği anlamına gelir. İş bittiğinde KM 70/20 C 2SB, park konumunda yer tasarrufu sağlayacak şekilde depolanabilir.

Rulo fırça ve yan fırçalar sürekli ayarlanabilir Optimum süpürme sonuçları için kademeli olarak ayarlanabilir temas basıncı. Temas basıncının ayarlanması süpürme silindiri aşınmasını azaltır. Kılları korumak için süpürme silindiri ve yan fırça tamamen yükten arındırılabilir. Toz filtresi Toz filtresi, egzoz havasını etkili bir şekilde temizler ve süpürme sırasında tozun yukarı uçmasını önler. Filtre kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Home Base sistem Kovalar ve çöp toplayıcılar gibi ek ekipmanlar için uygun depolama. Aksesuarlar, itme sapındaki bir cepte el altında tutulabilir. Geniş çöp haznesi Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir Ayarlanabilir itme kolu Üçlü yüksekli ayarı opsiyonu sayesinde ergonomiktir Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar