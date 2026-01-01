süpürücü KM 70/20 C 2SB | Kärcher

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süpürücü
Sipariş numarası: 1.517-131.0İçte ve dışta optimum temizlik sonuçları: 2 yan fırçalı KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, geniş alan performansı ve neredeyse tozsuz süpürme sağlar.
Yakıt Tipi
Manuel
Maksimum saha performansı (m²/sa)
3920
Süpürme genişliği (mm)
480
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
700
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
980
Çöp haznesi kapasitesi gros/net (l)
45 20
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
22
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
22
Ambalajlı ağırlık (kg)
27.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
989 800 416
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları