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    süpürücü KM 70/20 C 2SB | Kärcher

    Kärcher push sweeper with dual rotating brushes, grey body, and large rear wheels, designed for outdoor cleaning tasks.

    süpürücü

    KM 70/20 C 2SB

    Sipariş numarası: 1.517-131.0

    İçte ve dışta optimum temizlik sonuçları: 2 yan fırçalı KM 70/20 C 2SB manuel süpürge, geniş alan performansı ve neredeyse tozsuz süpürme sağlar.