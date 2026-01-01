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    süpürücü KM 70/20 C | Kärcher

    Grey Kärcher push sweeper with black handle, large wheels, and front rotating brush on a white background.

    süpürücü

    KM 70/20 C

    Sipariş numarası: 1.517-106.0

    • İki tekerlekte sürülen silindir fırça
    • İtme kolu 3 pozisyonda ayarlanabilir
    • Rulo fırça ve yan fırçalar sürekli ayarlanabilir
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