Vakumlu süpürücü KM 85/50 R Bp Binicili Süpürücü | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.351-127.0Akü ve şarj cihazı ile standart olarak sunulan çevik KM 85/50 R Binicili Süpürücü geniş alan performansı ile etkileyicidir.Kompakt giriş seviyesi modelin kullanımı oldukça kolaydır.
Sürüş tahrik sistemi
DC motor
Motor gücü (V / W)
24 / 1000
Yakıt Tipi
Elektrik
Maksimum saha performansı (m²/sa)
5100
Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
6510
Çalışma Genişliği (mm)
615
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
850
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1085
Akü kapasitesi (Ah)
115
Akü Voltaj Değeri (V)
24
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Çöp konteyneri (l)
50
Tırmanma kabiliyeti (%)
12
Süpürme hızı (km/sa)
6
Filtre alanı (m²)
2.3
Yükleme kapasitesi (kg)
90
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
218
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
230
Ambalajlı ağırlık (kg)
220
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1350 x 940 x 1170
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Uygulama alanları