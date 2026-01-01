Vakumlu süpürücü KM 85/50 R Bp Binicili Süpürücü | Kärcher

KM 85/50 R Bp Pack Binicili Süpürücü, bu fiyat kategorisindeki bir binicili süpürücü için mükemmel donanımlara sahiptir. Batarya ve şarj cihazı, hız ayarlı yan fırça, tozsuz çalışma için büyük bir toz filtresi ve dışarıdan okunabilen ana süpürme fırçası için aşınma göstergesi ile standart olarak gelir. Binicili süpürücünün son derece kompakt tasarımı, özellikle dar ve sıkışık alanlarda kullanılmasını sağlayan yüksek düzeyde manevra kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, iç ve dış alanlarda etkileyici alan performansına sahiptir ve kullanımı son derece kolaydır. Ana fırçanın değiştirilmesi gibi bakım çalışmaları aletsiz yapılabilir ve asla yeniden ayarlanması gerekmez, ancak yine de düz olmayan zeminlerdeki kiri kalıntı bırakmadan temizler. Ayrıca geniş açılabilen kapak sayesinde makinenin iç kısmına alet kullanmadan kolayca ulaşmak mümkündür. Operatör, toz filtresini oturduğu yerden rahatlıkla temizleyebilir. Entegre Home Base sistemimiz sayesinde, ek temizlik gereçlerini taşımak da aynı derecede uygundur.

Akıllı konteyner konsepti Atıkların kolayca çıkarılması ve güvenli bir şekilde boşaltılması için 2 tank. Pürüzlü kenarlardan arındırılmış atık kabı, herhangi bir kalıntı bırakmadan boşaltmaya izin verir. Atık konteynerindeki tekerlekler, boşaltma sırasında elleçlemeyi kolaylaştırır. Verimli filtre sistemi Polyester düz pileli filtre Çift sıyırıcı ile etkili temizlik. Çalışma konumundan rahat çalışma. Geniş açılan kapak sayesinde herhangi bir alete ihtiyaç duymadan filtreye erişim. İşyerinde yüksek düzeyde konfor için akıllı ergonomi Operatör elementlerinde net ve ergonomik bağlantı Herhangi bir alete ihtiyaç duymadan sürücü koltuğu ayarı. Yüksekliği ayarlanabilen direksiyon. Entegre Home Base sistemi ve depolama alanları Diğer temizlik gereçlerinin kolayca taşınması için çok yönlü ve pratik bağlantı. Çöp toplayıcı, fırça, bezler veya ek bir konteynerin basit bir şekilde taşınması için. Makinenin arkasında geniş saklama alanı. Ana süpürme silindiri için aşınma göstergesi Dışarıdan kolay ve rahat bir şekilde görüntülenebilir. Değiştirme süresi kesinliği. Çıkarılabilir yan fırça Yan fırçayı hasara karşı korur. Güvenilir ve sağlam tasarım. Bakım ve servis maliyetlerini düşürür. Maksimum manevra kabiliyeti için kompakt tasarım Mükemmel manevra kabiliyeti. Ayrıca sıkışık ve kapalı alanlar için idealdir. Normal kapı açıklıklarından (90 cm) geçilebilir. Yan fırça hız ayarı Yan fırça hızını ilgili kir türüne ve hacmine uyarlama Toz dağılımlarını azaltır. Yüzer ana süpürme silindiri Aşınma ayarı gerekli değildir. Darbeler/pürüzler durumunda da mükemmel kir toplama. Basit işletim konsepti Rulo fırça ve yan fırçalar, bir ayak pedalı ile rahatlıkla açılıp kapatılabilir. İleri ve geri hareketler, bir seçici anahtar kullanılarak rahatlıkla ayarlanabilir ve ayarlanabilir. Islak yüzeylerin süpürülmesi için emiş hacmi ay