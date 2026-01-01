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    Vakumlu süpürücü KM 85/50 R Bp Binicili Süpürücü | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with a steering wheel, seat, and visible rotating brush, designed for professional cleaning.

    Vakumlu süpürücü

    KM 85/50 R Bp Binicili Süpürücü

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.351-127.0

    Akü ve şarj cihazı ile standart olarak sunulan çevik KM 85/50 R Binicili Süpürücü geniş alan performansı ile etkileyicidir.Kompakt giriş seviyesi modelin kullanımı oldukça kolaydır.
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