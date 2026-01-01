Vakumlu süpürücü KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

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Vakumlu süpürücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.047-312.0Otomatik yuvarlak filtre temizleme sistemine, güçlü 180 Ah akülere ve entegre akü şarj cihazına sahip sağlam ve kompakt KM 90/60 R Bp Pack binek vakumlu süpürge.
Sürüş tahrik sistemi
DC motor
Motor gücü (kW)
1.2
Yakıt Tipi
Elektrik
Maksimum saha performansı (m²/sa)
5400
Maks. alan performansı 2 yan fırça ile (m²/sa)
6900
Çalışma Genişliği (mm)
615
Tek yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
900
Çift yan fırçalı çalışma genişliği (mm)
1150
Akü kapasitesi (Ah)
180
Akü Voltaj Değeri (V)
24
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Çöp konteyneri (l)
60
Tırmanma kabiliyeti (%)
12
Süpürme hızı (km/sa)
6
Filtre alanı (m²)
4
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
335
Kullanıma hazır ağırlık (kg)
330
Ambalajlı ağırlık (kg)
336
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1695 x 1060 x 1260
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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Kılavuz
Uygulama alanları