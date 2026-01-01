Vakumlu süpürücü KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

Döner yan fırçalı akülü KM 90/60 R Bp Pack binek vakumlu süpürgemiz, otoparklar, lojistik merkezleri ve üretim salonları gibi iç ve dış alanlarda emisyonsuz temizlik uygulamaları sırasında çevik kullanımı ve yüksek manevra kabiliyeti ile etkileyicidir. Araç üzerinde rahatça şarj edilebilen uzun ömürlü 180 Ah aküler, uzun süreli uygulamaları garanti eder. KM 90/60 R Bp Pack, EASY Operation sistemi sayesinde çocuk oyuncağıdır ve daha fazla temizlik malzemesi taşımayı sorunsuz hale getirmek için pratik bir toplama alanına ve Home Base bağlantı kitine sahiptir. Benzersiz, otomatik ve yüksek verimli yuvarlak filtre temizleme sistemi, emiş kaybı olmadan tozsuz çalışmayı mümkün kılar.

Otomatik filtre temizleme sistemine sahip geniş filtre alanı Makine kapatıldığında filtre otomatik olarak temizlenir. Düşük tozda sürekli temizleme mümkündür. Filtre temizliği manuel olarak da yapılabilir Filtre değişimi alete gerek olmadan yapılabilir EASY çalışma modu Akıllı ve net Tüm kontroller anlaşılır ve kolaylıkla erişilebilir şekilde düzenlenmiştir. Daha fazla esneklik için ana gövde Diğer aksesuarlar için kolay bağlantılar Taşıması kolay, çöp toplayıcı, fırça, yada ek konteyner Dayanıklı, kompakt tasarım Oldukça güvenilir ve uzun ömürlüdür Emniyetli ve yüksek manevra kabiliyetli Aksesuarları makine üzerinde güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir