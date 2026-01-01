Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Vakumlu süpürücü KM 90/60 R Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a black seat, steering wheel, and visible side brush.

    Vakumlu süpürücü

    KM 90/60 R Bp Pack

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.047-312.0

    Otomatik yuvarlak filtre temizleme sistemine, güçlü 180 Ah akülere ve entegre akü şarj cihazına sahip sağlam ve kompakt KM 90/60 R Bp Pack binek vakumlu süpürge.
    Teklif isteyin