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    Kolay Köpük Seti | Kärcher

    Kärcher nozzle with black cylindrical body and brass hexagonal connector, featuring directional arrow marking.

    Kolay Köpük Seti

    Sipariş numarası: 2.112-011.0

    Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5’lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.
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