Kolay Köpük Seti | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.112-011.0Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5’lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz