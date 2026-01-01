Kolay Köpük Seti | Kärcher

Sipariş numarası : 2.112-011.0

Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5’lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.