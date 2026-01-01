KOLTUK FIRÇASI | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.903-887.0PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.
Standart iç çap (mm)
32
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
70
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
115 x 70 x 43
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.