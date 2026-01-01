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    KOLTUK FIRÇASI | Kärcher

    Black Kärcher vacuum brush attachment with bristles, angled design, on a white background.

    KOLTUK FIRÇASI

    Sipariş numarası: 6.903-887.0

    PA tüylü döndürülebilir vakumlu fırça (DN 32 plastik), 70x45 mm. Yalnızca BV ve T elektrikli süpürgeler için.