Kompakt Sınıf Sıcak - Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

Araç filolarından atölyelere, şantiyelerden üretim tesislerine kadar sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerine pek çok alanda ihtiyaç duyulur. İşte kompakt sınıfımız tam da bu noktada devreye giriyor: 180 bara varan basınç ve saatte 900 litre su debisi sunan bu makineler, hem az yer kaplayan tasarımlara sahiptir hem de talebe göre otomatik hortum sarma makarasıyla birlikte sunulur. Tabii ki Kärcher’den beklediğiniz yüksek kalite ve kullanım kolaylığı da standart olarak parmaklarınızın ucunda.