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    Kompakt Sınıf Sıcak - Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi | Kärcher

    Kompakt sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri

    HDS kompakt sınıfı

    Araç filolarından atölyelere, şantiyelerden üretim tesislerine kadar sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerine pek çok alanda ihtiyaç duyulur. İşte kompakt sınıfımız tam da bu noktada devreye giriyor: 180 bara varan basınç ve saatte 900 litre su debisi sunan bu makineler, hem az yer kaplayan tasarımlara sahiptir hem de talebe göre otomatik hortum sarma makarasıyla birlikte sunulur. Tabii ki Kärcher’den beklediğiniz yüksek kalite ve kullanım kolaylığı da standart olarak parmaklarınızın ucunda.

    Product image HDS Compact Class

    EASY!Force yüksek basınç tabancası

    EASY!Force yüksek basınç tabancası, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcının yorulmasını engeller. Çünkü yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetini kullanarak, tabancayı açık tutmak için gereken tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indiririz. Dahası, tamamen seramik valf yapısı sayesinde diğer yüksek basınç tabancalarına kıyasla yaklaşık 5 kat daha uzun bir kullanım ömrü sunar.

    Ultra Guard yüksek basınç hortumlu otomatik hortum sarma makarası

    Yüksek basınç hortumuyla çalışmak kullanıcıyı oldukça yorabilir; tabii bu işi otomatik hortum sarma makaramıza bırakmadıysanız. Makara, 15 metrelik hortumu 45°'lik bir açıdan bile pürüzsöz bir şekilde sarıp açar. ANTI!Twist (dolanma önleyici) fonksiyonu ise hortumun bükülmesini ve dolaşmasını engelleyerek hazırlık süresini %50'ye varan oranda kısaltır. Ayrıca Teflon kaplı özel hortum, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahiptir.

    Sistem bakım / kireç önleyici sıvı deposu

    Kompakt sınıf sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesi, ihtiyaca göre sistem bakım sıvısı (RM 110) ile doldurulabilen özel bir depoya sahiptir. Bu sayede ısıtma bobini kireçlenmeye karşı tamamen koruma altına alınır.

    Pratik saklama seçenekleri

    İnce düşünülmüş saklama alanları, günlük işler sırasında zaman kaybını ve karmaşayı önler. Bu yüzden kompakt sınıf makinelerimiz; püskürtme borusu, güç kablosu, yıkama başlıkları ve el aletleri için son derece pratik saklama seçenekleri sunar. Otomatik hortum sarma makarası bulunmayan modellerde ise ekstra bir saklama bölmesi yer alır.

    Basınç, su debisi ve basınç göstergesinin ayarlanması

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, EASY Operation yani Kolay Kullanım konsepti sayesinde son derece pratik bir kullanım sunar. Örneğin; su debisini ve basıncı ayarlayan kontrol mekanizmasına, makine kapağındaki özel bölme sayesinde doğrudan ve hızlıca ulaşabilirsiniz.

    Kolay kullanım ve dik tasarımlı taşınabilir yapı

    Dik tasarımlı taşınabilir yapı sayesinde kompakt sınıf makineleri hareket ettirmek neredeyse hiç çaba gerektirmez. Büyük kauçuk tekerlekler, döner yön tekerleği, ayak dayama basamağı ve ergonomik itme kolu bu taşıma kolaylığını sağlar.

    Dayanıklı bileşenler

    Yüksek kaliteli bileşenler, tüm makinelerimizin uzun ömürlü olmasını ve üstün performans sunmasını sağlar. Seramik pistonlu sağlam aksiyal pompamız veya su soğutmalı, düşük devirli dört kutuplu elektrik motorumuz buna güzel birer örnektir. Tabii ki başarısı kanıtlanmış ısıtma teknolojimiz de bu makinelerde yer alıyor. Ayrıca dayanıklı plastik kapak, hassas parçaları zorlu çalışma koşullarında güvenle korur.

    110 litrelik deterjan deposu ve 15 litrelik yakıt deposu

    Deterjan deposu 10 litrelik bir kapasiteye sahiptir ve durulama fonksiyonu ile donatılmıştır. Özel bir vana ise deterjanın tam gereken miktarda ve hassas bir şekilde dozajlanmasını sağlar.

    Güvenlik özellikleri

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesiyle çalışırken çalışma güvenliğinin her an garanti altında olması büyük önem taşır. Kompakt sınıfımızda bu güvenliği; büyük bir su filtresi, emniyet valfi, sıcaklık kontrolörü, egzoz gazı sensörü ve SDS basınç sönümleme hortumu sağlar.

    Her açıdan ergonomik

    Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleriyle uzun süreli işler yapmak zorunda olan herkes, EASY!Force Advanced yüksek basınç tabancasının avantajlarını hemen fark edecektir. Bu tabanca, yüksek basınçlı suyun geri tepme kuvvetini kullanarak tutma kuvvetini neredeyse sıfıra indirir ve gücünüzü korumanızı sağlar. Kendi ekseninde dönebilen 1.050 milimetrelik paslanmaz çelik püskürtme borusu da çalışmayı kolaylaştırır. Dört kutuplu elektrik motoruna sahip modellerde ise güç ayarı, servo kontrol sayesinde doğrudan yüksek basınç tabancası üzerinden ayarlanabilir.

    EASY!Force Advanced high-pressure gun
    UltraGuard hose

    %50 daha hızlı

    Otomatik hortum sarma makarası kullanıcıların işini kolaylaştırır ve hazırlık süresini %50'ye varan oranda kısaltır. 15 metrelik hortumu 45°'lik bir açıdan bile güvenilir bir şekilde sarıp açar. Ultra Guard hortum, Teflon kaplaması sayesinde son derece pürüzsüz bir yapıya sahiptir ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.

    Kullanımı kolay

    EASY Operation konsepti sayesinde, su debisini ve basıncı ayarlayan kontrol mekanizması makine kapağındaki özel bölme üzerinden doğrudan kullanılabilir. Sıcaklık 100 °C'nin üzerindeyken her şey en düşük seviyeye ayarlanırsa makine buhar aşamasında çalışmaya başlar. Pratik saklama seçenekleri; hortum, püskürtme borusu, güç kablosu ve diğer aksesuarları depolarken kolaylık sağlar. Son olarak, deterjan deposu 10 litrelik bir kapasiteye sahiptir ve durulama fonksiyonu ile donatılmıştır. Özel bir vana ise deterjanın tam gereken miktarda ve hassas bir şekilde verilmesini sağlar.

    HDS compact class
    HDS compact class

    Yüksek kalite sayesinde uzun ömürlü yapı

    Kompakt sınıftaki tüm sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde yüksek kaliteli malzemeler ve başarısı kanıtlanmış ısıtma teknolojimiz kullanılır. Seramik pistonlu aksiyal pompa ile su soğutmalı, düşük devirli dört kutuplu elektrik motoru da uzun bir kullanım ömrü sunar. Dayanıklı plastik kapak, hassas parçaları zorlu çalışma koşullarında hasara karşı korur. Kireçli su kullanımında ise ısıtma spirallerinde kireç oluşumunu önlemek için kireç önleyici tankına sistem koruyucu sıvı eklenebilir. Böylece yaptığınız yatırım güvence altına alınır.

    Doğuştan çevreci

    eco!efficiency modu, kullanıcıların 60 °C sıcaklıkta enerji tasarruflu ve çevre dostu bir şekilde temizlik yapmasını sağlar. Bu mod; kirin türüne, miktarına ve yoğunluğuna bağlı olarak kontrol düğmesi üzerinden istenen her an ayarlanabilir.

    eco!efficiency mode
    HDS compact class

    Kolay taşınabilir yapı

    Dik tasarımlı taşınabilir yapı, kompakt sınıf makinelerin bile neredeyse hiç çaba harcamadan hareket ettirilmesini sağlar. Büyük kauçuk tekerlekler, döner yön tekerleği, ayak dayama basamağı ve ergonomik itme kolu bu taşıma kolaylığına yardımcı olur.

    Çalışma sırasında her zaman güvende

    Çeşitli güvenlik özellikleri, makinelerin çalışma güvenliğinin her an garanti altında olmasını sağlar. Büyük bir su filtresi, emniyet valfleri, sıcaklık kontrolörü, egzoz gazı sensörü ve SDS basınç sönümleme hortumu bu özellikler arasında yer alır.

    HDS compact class
    HDS compact class

    En kaliteli elektronik donanım

    Yeni basınçlı yıkama makinelerimizin tamamında kullanılan ortak platform sayesinde, kompakt sınıfta da orta ve üst sınıftakiyle aynı kontrol ünitesi yer alıyor. Bunun sonucunda daha kararlı bir sıcaklık dengesi elde edilirken, yedek parça çeşitliliği azalıyor ve onarım süreleri kısalıyor.