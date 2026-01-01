Köpük nozul ataşman kiti | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.112-013.0Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Ambalajlı ağırlık (kg)
1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.