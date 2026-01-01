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    Köpük nozul ataşman kiti | Kärcher

    Kärcher suction hose with transparent tubing and black nozzle, coiled on a white surface.

    Köpük nozul ataşman kiti

    Sipariş numarası: 2.112-013.0

    Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.
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