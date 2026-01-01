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    Kristalize Madde RM 749 | Kärcher

    Kärcher FloorPro crystallising agent container with label showing marble floor images and product details.

    Kristalize Madde RM 749

    Sipariş numarası: 6.295-284.0

    Mermer, mozaik ve dökme taş gibi kalkerli zeminleri işlemek ve sertleştirmek için kristalize sıvı. Kristalize sıvı sertleşir ve aşınmaya daha dayanıklı hale gelir.
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