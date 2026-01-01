Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    kuru buz püskürtücü L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi | Kärcher

    d0

    kuru buz püskürtücü

    L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.574-200.0

    • Entegre kuru buz üretimi ile
    • Kompakt, mobil tasarım ve kolay kullanım
    • Atölye kompresörlerinin kullanımı için düşük basınçlı hava tüketimi
    Teklif isteyin