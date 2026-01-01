kuru buz püskürtücü L2P - Blaster Kuru Buz Püskürtme Makinesi | Kärcher

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kuru buz püskürtücü
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.574-200.0
Motor gücü (kW) (kW)
1
Gövde/çerçeve
Plastik rotasyon gövdesi
...tarafından test edilmiştir
CE
Kablo uzunluğu (m)
5.5
Hava basıncı (Bar / MPa)
0.7 - 10 / 0.07 - 1
Hava kalitesi
Kuru ve yağsız
Hava akışı (m³/dk)
0.07 - 0.8
Ses seviyesi (dB(A))
95
Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm)
2.5
Kuru buz tüketimi (kg/sa)
2 - 8
Sıvı CO2 tüketimi (kg/sa)
20 - 60
Faz sayısı (Fh)
1
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor Gücü (V)
220 - 230
Aksesuarsız ağırlık (kg)
92
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
103.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
870 x 450 x 970
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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