Lastik silecek 55 cm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.999-089.0Plastik su sileceği.55 cm genişliğinde, neopren köpükten yapılmış siyah çift bıçaklı silecek.
Program
ADVANCED (Gelişmiş)
Çalışma Genişliği (cm)
55
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Ürün başına ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
550 x 45 x 140
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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