Lastik silecek 55 cm | Kärcher

18 mm ile 23 mm arasında delik çapına sahip tüm kulplarla kullanılabilen neopren köpükten yapılmış siyah çift bıçaklı silecekli Kärcher plastik silecek. 55 cm genişliğindeki su sileceği büyük su hacimlerini temizlemek için ideal ve temizlenmesi çok kolaydır.