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    Lastik ve Aşınma İzi Giderici RM 776, NTA içermez | Kärcher

    Kärcher RM 776 cleaning solution in a white plastic container with a label showing product details and an image of a warehouse.

    Lastik ve Aşınma İzi Giderici RM 776, NTA içermez

    Sipariş numarası: 6.295-545.0

    Lastik aşınma izlerinin ve forklift kamyonların neden olduğu izlerin giderilmesi için yüksek aktif özel temizleyici. Polimer ve vaks kaplamaların yanı sıra inatçı yağları ve is lekelerini de rahatlıkla çıkarır. Yapışkan bant kalıntıları etkili bir şekilde giderilir.
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