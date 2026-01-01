Lastik ve Aşınma İzi Giderici RM 776, NTA içermez | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-545.0Lastik aşınma izlerinin ve forklift kamyonların neden olduğu izlerin giderilmesi için yüksek aktif özel temizleyici. Polimer ve vaks kaplamaların yanı sıra inatçı yağları ve is lekelerini de rahatlıkla çıkarır. Yapışkan bant kalıntıları etkili bir şekilde giderilir.
Paketleme ölçüsü (l)
10
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
pH
13
Ağırlık (kg)
10.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
240 x 200 x 305
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları