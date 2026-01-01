Yaprak Üfleyiciler LB 850 BP | Kärcher

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Yaprak Üfleyiciler
Sipariş numarası: 1.442-110.0
Hava debisi (m³/sa)
816
Hava hızı (m/sn)
40
Ses güç seviyesi (dB(A))
95
Ses seviyesi (dB(A))
82
Turbo modda titreşim değeri (ΔK = 1.5 m/s²) (m/s²n)
1.07
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Motor Gücü (V)
50
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2
Ambalajlı ağırlık (kg)
4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
905 x 165 x 270
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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