Yaprak Üfleyiciler LB 850 BP | Kärcher

Akülü LB 850 Bp yaprak üfleyici; performansı, verimliliği ve çevre dostu olma özelliğini bir araya getirerek günlük kullanımda Kärcher belediye temizlik ekipmanları için ideal bir ek hizmet sunar. Bu güç merkezi; banklarda altı veya köşeler gibi ulaşılması zor alanlarda yaprakları temizlerken, hafif çöpleri toplarken ve diğer kirlenmeleri ortadan kaldırırken oldukça etkileyicidir. 50 volt teknolojisi sayesinde akü, benzer makinelere göre % 50’ye kadar daha hızlı şarj olur. Benzinle çalışan modellerin aksine, akü ile çalışan yaprak üfleyici; yerleşim alanları, okullar, çocuk yuvaları ve hastanelere yakın ve geceleri çalışılan yerler gibi gürültüye hassas bölgelerde de kullanılabilir. Çevreye zararlı veya iklimi olumsuz etkileyen maddeler yaymadan işlevini gerçekleştirir. Operatör ayrıca yaklaşık %80 oranından daha düşük titreşim değerlerinden ve LB 850 Bp’nin kullanım ömrü boyunca bakım ve işletim malzemeleri için %90’a kadar daha düşük maliyetlerden yararlanır.

Hızı ayarlanabilir Hava hızının ihtiyaca göre ayarlanabilmesi Kısa vadeli performans artışı için turbo butonu İnatçı kirleri sökmek için maksimuma ayarlanabilir hız Kärcher Park & Şehir Çözümleri serisindeki tüm makinelerdeki pilin tam uyumluluk özelliği Maksimum esneklik. Uyumlu akü, ihtiyaca göre kolaylıkla diğer makinelere takılabilir. Zararlı madde veya CO2 emisyonu yoktur Çevre ve kullanıcı dostu. Çalışması sırasında benzin kokmaz. Benzinle çalışan makinelerden % 50’ye kadar daha sessiz Yerleşim alanları, okul çevresi gibi gürültüye hassas alanlarda ve geceleri kullanmak mümkündür. Benzinli makinelere kıyasla %80' e varan düşük titreşim Uzun ve yorulmadan çalışma daha uzun çalışma aralıkları sağlar. Benzinle çalışan makinelere göre % 90 daha az maliyet Düşük bakım maliyeti ve sıfır benzin maliyeti sayesinde oldukça ekonomik. 50 voltluk teknolojisi sayesinde standart cihazlara göre % 50’ye kadar daha hızlı şarj olma kabiliyeti Daha az durma zamanı sayesinde daha fazla verimlilik.