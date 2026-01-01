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    Yaprak Üfleyiciler LB 850 BP | Kärcher

    Kärcher battery-powered leaf blower with grey and yellow design, featuring a 50V lithium-ion battery pack.

    Yaprak Üfleyiciler

    LB 850 BP

    Sipariş numarası: 1.442-110.0

    • Kısa süreli performans artışı için “Turbo düğmesi”
    • Kademesiz değişken hız kontrolü
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